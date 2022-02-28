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Банки Молдови припинили приймати російські рублі

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Банки Молдови припинили приймати російські рублі
Більшість банків Молдови 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі. Деякі з банків готові лише продавати російські рублі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, в maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.

Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank. Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а продажу 22 бана за один рубль.

Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі. 

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вал Мишель


    @VALMICHEL7

    ·
    12 ч



    Завтра у всех обменников России. Не больше доллара в одни руки!

  • Yuliya Andresyuk
    Молдова, а давай еще отбивай Приднестровье!
  • Запорізький козак
    ⚡️Сервис OnlyFans отключил выплаты российским и белорусским моделям из-за войны в Украине.
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