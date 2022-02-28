Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться у полоні, - Генштаб ЗСУ

В Генштабі підтвердили, що захисники острова Зміїний - живі. Вони знаходяться в полоні Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

"26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова, з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір", для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права.

Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також Командування ВМС ЗСУ звернулося до світової спільноти з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

"Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

Щодо морських піхотинців та прикордордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний.

Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре!" - повідомили у відомстві.

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Водночас наголошується, що "російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острова. У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями".

"Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", - додали у пресслужбі.





