Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: "Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти!"

Російський мільярдер, засновник TCS Group Олег Тіньков виступив проти війни з Україною.

Відповідну публікацію Тіньков зробив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!" - йдеться в повідомленні.

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