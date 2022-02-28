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Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: "Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти!"

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Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: "Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти!"
Російський мільярдер, засновник TCS Group Олег Тіньков виступив проти війни з Україною.

Відповідну публікацію Тіньков зробив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!" - йдеться в повідомленні.

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Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти! 01

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    А почему в 2014 не выступал ? Лицемерные твари, как за кошелек прихватили, так сразу против войны
  • Запорізький козак
    ⚡️Глава Харьковской ОГА: По статье «Госизмена» задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.
  • Banderivka 4f0778a0
    Пізно алєжка, пізно...
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