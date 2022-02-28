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Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції

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Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції
У Харківській області українські військові провели спецоперацію проти державних зрадників. Серед затриманих - мер міста Південне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Сьогодні проведена спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначає Синєгубов.

"Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці", - додав глава ОДА.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Джон Кайфф®


    @john_kaiff

    ·
    5 ч



    Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
    Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
  • Kristobal Juan
    Трибунал никто не отменял в военное время
  • Иван Петров d4225322
    Отлично.
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