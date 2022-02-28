Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції

У Харківській області українські військові провели спецоперацію проти державних зрадників. Серед затриманих - мер міста Південне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Сьогодні проведена спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначає Синєгубов.

"Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці", - додав глава ОДА.

Читайте також: ДРГ обстріляла жителів села на Харківщині: поранено чотирьох людей