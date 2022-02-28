Японія виділить Україні додаткові 100 млн доларів допомоги, - Зеленський

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткові 100 млн доларів допомоги. Крім того, країна підтримала санкції проти Росії, яка вторглася в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії @kishida230. Подякував за потужну підтримку 🇺🇦 в протидії агресії. 🇯🇵 виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

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Зеленський повідомив, що провів переговори прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

"Подякував за потужну підтримку Україні в протидії агресії. Японія виділяє 100 млн доларів до вже схваленої підтримки у 100 млн доларів. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав президент.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорт напівпровідників і фінансовий сектор.

Загалом Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. США заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС.

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Також Нацбанк і Мінфін просять МВФ представити Україні екстрене фінансування для підтримки в умовах воєнного стану.