Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей
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Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, аби обкрадати небайдужих людей, що хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації у фейсбуці.
"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих – http://savelife.net.ua/
Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду", - йдеться у повідомленні
Офіційні ресурси:
https://www.comebackalive.in.ua/