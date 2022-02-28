Байден проведе нараду з союзними країнами та партнерами, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну і узгодити відповідь країні-агресору

Президент США Джо Байден у понеділок зранку за Вашингтоном проведе телефонну розмову із союзними країнами та партнерами, щоб обговорити останній розвиток подій щодо повномасштабного російського вторгнення до України та cкоординувати відповідь - повідомляє Білий дім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Раніше, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю заявила, що США розглядають більше суворіших санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

На тлі закриття європейського авіапростору для російський перевізників посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію – після закриття багатьма країнами свого повітряного простору для російських літаків через вторгнення в Україну і скасування рейсів.

"Все більша кількість авіакомпаній анулюють вильоти... Громадянам США слід подумати про від’їзд із Росії через ті комерційні варіанти, які поки що залишаються доступними", – йдеться у повідомленні на сайті американської дипмісії.

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У неділю стало відомо, що президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії на особливий режим бойового чергування, причиною яких у Кремлі назвали "агресивні висловлювання" вищих посадових осіб НАТО на адресу Росії. США назвали це неприйнятною ескалацією.