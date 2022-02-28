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Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський

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Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський
Україна закликає виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні.

Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    расєю потрібно нахрєн виключити назавжди повністю...
  • Запорізький козак
    ⚡️Арестович: Украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.
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