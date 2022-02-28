Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський

Україна закликає виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні.

Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - йдеться в повідомленні.

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