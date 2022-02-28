МВФ попередньо готовий надати Україні приблизно $1,4 млрд, - голова НБУ Шевченко

Міжнародний валютний фонд попередньо готовий надати Україні $1,4 млрд у межах інструменту швидкого реагування Rapid Financing Instrument (RFI).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко 27 лютого на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

За його словами, остаточне рішення має ухвалити рада директорів МВФ.

"Цифра для нас близько 1 млрд [спеціальних прав запозичення], близько $1,4 млрд, на які ми можемо розраховувати дуже швидко. Учора-позавчора ми розпочали дуже активну комунікацію з МВФ спільно з Мінфіном. Поки що є попередня [домовленість]. Я звернувся із листом до МВФ", – сказав Шевченко.

Голова Нацбанку пояснив, що RFI – це інструмент швидкої підтримки, але не уточнив деталей.

"Поки що все виглядає так: нам потрібно дуже швидко отримати ці гроші та переходити до нової програми, де ми наполягатимемо, щоб перший транш, який надається безумовно, був якомога більшим", – пояснив Кирило Шевченко.

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