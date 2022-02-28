Новини • Війна

Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера

30 12027
Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера
У Львові група програмістів розробила браузерну онлайн-головоломку для допомоги Україні в боротьбі з агресією путінської Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Що за гра

Playforukraine.live – це наша варіація всесвітньо відомої головоломки "2048", де потрібно складати однакові числа у великі. Проте суть не в самій грі: кожен хід гравця наближає сайти РФ до блокування.

За словами творців, один гравець протягом години може відправити понад 20 тис. запитів на сайти, що обслуговують окупантів. Природньо, точний список таких ресурсів не оголошується з метою безпеки ініціативи.

Що потрібно для участі

  • Перейдіть за посиланням playforukraine.live.
  • Як заявили розробники, ефект буде в рази сильніше, якщо відкрити сторінку з ПК.
  • При цьому грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері (або смартфоні), атака на сайти агресора автоматично триває.

Також читайте: Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО

  • Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера 01

Важливо! Якщо ви граєте з території України, не забудьте включити VPN, щоб приховати своє IP. Якщо ви граєте з інших країн, використання VPN не є обов'язковим.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Николай 75107634
    Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

    https://t.me/operativnoZSU/9582
  • Alexandr Korovnikov
    - Рускій, який курс рубля?
    - 300.
    - Відсмокчи в артилериста
    -
  • Oresta Bartka
    А можна ще простіше: Наші туристи в Єгипті луплять кацапів.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини