Фінляндія планує надати Україні летальну зброю, - ЗМІ

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу йшлося лише про захисне обладнання для військових і польові госпіталі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на "ЄП", про це повідомляють фінські ЗМІ.

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня.

Таку ж інформацію отримали журналісти Yle та Helsingin Sanomat.

О 18:30 планується брифінг щодо цього питання, в якому візьмуть участь прем’єрка Санна Марін, міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен. Після рішення уряду пропозицію має схвалити президент.

З того, про що відомо на даний час, Фінляндія планує надати 2000 шоломів, 2000 бронежилетів, 100 носилок і два польових госпіталі.

Також читайте: Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці