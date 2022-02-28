Армія РФ накрила двома пакетами касетних боєприпасів н.п.Киїнка на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"
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Російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Двома пакетами касетних боєприпасів армія рф накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б‘ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але, про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити" руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боязуги", - йдеться у повідомленні.