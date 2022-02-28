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Армія РФ накрила двома пакетами касетних боєприпасів н.п.Киїнка на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

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Армія РФ накрила двома пакетами касетних боєприпасів н.п.Киїнка на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"
Російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Двома пакетами касетних боєприпасів армія рф накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б‘ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але, про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити" руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боязуги", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ki.m.
    У ***** вже агонія.Бліцкриг провалився.Відчуває п..здець.
  • Игорь Бондович
    Мы можем разхерячить откуда они ведут обстрелы? пох если это беларусь или рф. Мочите
  • AbOriginal_UA
    Короче! После таких обстрелов любого захваченного кацапа будут рвать на куски даже женщины, старики и дети !!!
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