Українські футболісти-легіонери зібрали понад 16 млн грн для армії
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Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії та зібрали понад 16 мільйонів гривень. В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров.
Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.
Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.