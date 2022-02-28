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Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ

16 04229
Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ
Внаслідок санкцій проти Росії 40-50% - нова кредитна ставка російських банків.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Трішечеки фінансових новин з росії, зібраними нашими партнерами з "Ліги антитрасту":

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Курс долара з відкриттям ринку зранку впав на 30%

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття та падіння доходів населення вище 10%

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Банк "ВТБ" просить клієнтів не робити оновлення його мобільного застосунку. Російське ПЗ розроблено на базі коду Open Source. А іноземні розробники починають блокувати свої коди для російських користувачів та ПЗ

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Причина: відтік депозитів

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Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 40-50% - нова кредитна ставка російських банків

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Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Росія згортає все кредитування ринкового сектору економіки, іпотеки та споживчі кредити, інвестиційне кредитування", - розповів він.

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    мало, чтоб они там повыздыхали.
  • Fantomas
    я думаю на 400% будет инфляция и безработица на 60%
  • Maxim Mikhaletckiy
    все буде для московії набагато гірше
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