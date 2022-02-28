Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ

Внаслідок санкцій проти Росії 40-50% - нова кредитна ставка російських банків.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Трішечеки фінансових новин з росії, зібраними нашими партнерами з "Ліги антитрасту":

Курс долара з відкриттям ринку зранку впав на 30%

Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття та падіння доходів населення вище 10%

Банк "ВТБ" просить клієнтів не робити оновлення його мобільного застосунку. Російське ПЗ розроблено на базі коду Open Source. А іноземні розробники починають блокувати свої коди для російських користувачів та ПЗ

Sberbank Europe (європейський банк, придбаний "Сбербанком" в 2012) капітулював першим - банкрутство або дуже ймовірне банкрутство разом з хорватськими та словенськими підрозділами!

Причина: відтік депозитів

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Ціна будівельних матеріалів в різко виросла до 40% та незабаром відобразиться на ціні нерухомості

Все більше орендодавців та лізингодавців думають про дефолт та просять повернути літаки. При цьому близько половини авіапарку Росії - літаки, чиї власники є резидентами країни, що наклали санкції

40-50% - нова кредитна ставка російських банків

Credit Suisse, Societe Generale, ING Groep NV, Radobank відмовляються кредитувати та фінансувати угоди щодо поставки товарів з Росії

Boing закрив російським авіаперевізникам доступ до своєї технічної документації

Росія згортає все кредитування ринкового сектору економіки, іпотеки та споживчі кредити, інвестиційне кредитування", - розповів він.