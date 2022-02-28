Війська РФ з "Градів" обстріляли транспорт для евакуації жителів Волновахи, - глава ОДА Кириленко

Колону евакуаційного транспорту обстріляли російські війська з систем "Град" у Волновасі на Донеччині.

Про це у Facebook повідомив глава ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення - колона потрапила під обстріл російських градів.

Увесь склад евакуаційної колони цілий і на даний час знаходиться в укриттях". - йдеться в повідомленні.

Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям.

"Щойно вщухнуть обстріли, повторимо спробу евакуювати людей.

Вкотре звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом відреагувати на гуманітарні потреби людей і сприяти утворенню зеленого коридору для евакуації жителів Волновахи.

Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти!" - підсумував Кириленко.

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