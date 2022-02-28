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Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони

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Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони
Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович

Топ коментарі

  • Виталий Харитонов f2132970
    20-летним срочникам ********* - п*зда.
    Бегите, глупцы!)
  • Алексей Гуменюк 4e41b931
    Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
  • Владимир Николенко 123e1460
    Чеченцы из Европы готовы вступить в иностранные легионы в Украине
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