Airbnb надасть 100 тисячам українців безкоштовне тимчасове житло

Компанія Airbnb забезпечить 100 тисяч біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Про це пише пресслужба компанії. інформує Цензор.НЕТ.

Житло буде фінансуватися коштом Airbnb, Inc., а також донорів фонду біженців компанії та "щедрістю наших орендодавців".

Раніше у понеділок, 28 лютого, співзасновник і гендиректор Airbnb Браян Ческі, співзасновник Airbnb і голова Airbnb.org Джо Геббіа, а також головний стратдиректор і співзасновник Airbnb Натан Блечарчик надіслали листи очільникам країн Європи та запропонували підтримку у прийомі біженців у межах своїх кордонів.

Листи отримали, зокрема, лідери Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії. Компанія буде тісно співпрацювати з урядами, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, у тому числі шляхом надання довгострокового прихистку.

Airbnb.org працюватиме безпосередньо через некомерційні організації на місцях, які відповідають за бронювання та координацію розташування. Наразі Airbnb.org працює над налагодженням партнерств у кожній країні, українці, які потребують негайної підтримки, можуть підключитися до доступних ресурсів Агентства ООН у справах біженців.