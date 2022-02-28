Україна готує заявку на вступ до ЄС. Народ давно зробив свій вибір, - Шмигаль
6 75132
Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Історична пропозиція прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера про членство України в ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!" - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, на тлі вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ звернувся до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.