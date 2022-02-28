Сім'ям загиблих під час війни з РФ воїнів виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, - постанова Кабміну

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули під час війни, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Відповідне рішення прийнято сьогодні Кабінетом міністрів України на виконання Указів Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно постанови, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Також повідомляється, що сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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"Про це вчора сказав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні рішення виконане Кабінетом міністрів. І я хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу. Окрім того, ми продовжуємо робити все для посилення нашої обороноздатності на міжнародному рівні! Дякую за підтримку всім країнам-партнерам! Слава Україні!", - додав міністр оборони України Олексій Резніков.