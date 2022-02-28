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Швейцарія скасовує нейтралітет, запроваджує санкції проти РФ та закриває небо для російських авіакомпаній

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Швейцарія скасовує нейтралітет, запроваджує санкції проти РФ та закриває небо для російських авіакомпаній
Швейцарія скасовує нейтралітет через війну в Україні. Влада країни прийняла рішення запровадити санкції Європейського Союзу щодо Росії, а також закрити небо для російських літаків.

Про це заявив представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відзначається, що в понеділок, 28 лютого, Федеральна рада Швейцарії провела екстрену нараду щодо України. В ході засідання було прийнято рішення відмовитися від нейтралітету і застосувати санкції ЄС щодо Російської Федерації.

"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", - написав Симонацці.

Також Швейцарія закриває свій повітряний простір для всіх рейсів з Росії і будь-яких літаків з російським маркуванням.

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Більш того, Швейцарія доставить до Польщі близько 25 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців.

Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Такого навіть при Гітлерові не було!
  • cimbitep
    если честно, то неожиданно.
  • Galand
    Швейцарские банки помашут ручкой и ***** в тот же вечер дерипаски всякие вынесут на вилах
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