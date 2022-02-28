Новини • Агресія Росії проти України, Війна

СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

11 76618
СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України
Кіберфахівці СБУ блокували вебсайт, через який ворог отримував координати для авіаударів по військових об'єктах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України.

"Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд.", - йдеться у повідомленні.

Наразі роботу вебресурсу блоковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО

СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України 01
СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України 02

Топ коментарі

  • Вета
    кротів в СБУ стільки, що, по ходу, краще на новому місці службу створити
  • Bri Bri
    а где вы вы были раньше?
  • Лилия Стацкая
    Россияне показали якобы "захваченного в плен" Руслана Муренко, пограничника из Змеиного.

    Но на самом деле, человека в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено.

    Он живет возле Крыма, в Балаклаве. Это алкоголик, водитель Камаза, бьет женщину, за что время от времени попадает в суд. И еще он плохой актер.

    https://www.facebook.com/100017371753608/videos/475297124129111/
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини