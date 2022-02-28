Україна звернулася до ЄСПЛ з приводу злочинів армії РФ в Україні

Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою щодо злочинів російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

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"Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39 Регламету Суду щодо Російської Федерації, вимагаючи, серед іншого "негайно зупинити військові напади проти цивільних об’єктів, включаючи житлові будинки, приватні автомобілі, автомобілі швидкої допомоги та інші спеціально захищені цивільні об’єкти, такі як школи та лікарні на території України", - написав він.