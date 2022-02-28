Українці відкрили кіберфронт проти РФ: за 3 дні "поклали" систему онлайн-виборів і забезпечення російської армії

У перший же день війни українські хакери об’єдналися і почали "бомбити" ключову онлайн-інфраструктуру РФ. У першу чергу – державні ресурси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перша атака була зроблена вже 24 лютого. І відтоді "лягли" вже сотні російських ресурсів.

Одними з перших українці хакнули потужності компанії "Систематика". Це основний підрядник всіх державних проєктів у сфері інформаційних технологій РФ. А її власником є Дмитро Мєдвєдєв.

Наший кіберам вдалося зламати наступні розробки "Систематики":

• автоматизовану систему "Вибори": голосувати росіяни зможуть тільки по-старому, на папірцях;

• системи електронного документообігу окупаційної влади на території Криму і ОРДЛО: всі файли з серверів завантажені і передані в СБУ для аналізу та долучення до матеріалів кримінальних справ.

25 лютого атаки продовжилися, і завдяки їм було зруйновано систему управління федерального казначейства РФ. Це означає, що механізми фінансування російських армії, поліції, органів влади, бюджетних і держпідприємств порушені, а їхнє грошове забезпечення зупинено.

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"Ці інформаційні ресурси для Росії втрачені назавжди, бекапи знищені. Підняти їх знову без наслідків нереально", – кажуть українські хакери.

Вони обіцяють продовжити удари по кіберінфраструктурі РФ і що це будуть не просто DDOS-атаки. Але збитки для РФ від цих кібератак уже зараз – колосальні. Хоча ФСБ цього не визнає. Тільки в перший день вони зробили загальну заяву, що існує критичний рівень загрози кіберзахисту. Але на росТБ цього не розказують: їм спустили вказівки, що ситуація контрольована і не критична. Але по факту – Росія вже повертається у 19 століття.