Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, - Держприкордонслужба

Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Процедура оформлення на державному кордоні після вторгнення Росії в Україну зі збільшенням потоку людей на західній ділянці максимально спрощена Державною прикордонною службою. Вдячні партнерам із країн ЄС, які також спростили умови в'їзду для громадян України. Жінки та діти максимально швидко оформлюються для того, щоб не було затримок під час оформлення", - сказав Демченко "Інтерфакс-Україна" у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що пасажиропотік зріс у рази, але і прикордонники України, і прикордонники суміжних країн максимально швидко забезпечують процедуру оформлення.

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"При цьому ми не вимагаємо всього переліку документів, визначеного законодавством для перетину державного кордону. Для дітей це може бути свідоцтво про народження, внутрішні паспорти. На це пішли і прикордонники суміжних країн", - розповів Демченко.

За його словами, найбільший потік наразі спостерігається на кордоні з Польщею.

"Звертаємось до громадян із проханням відслідковувати ситуацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх ділянках із країнами ЄС для того, щоб для себе обирати оптимальніший маршрут та не навантажувати одну ділянку", - зазначив Демченко.

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