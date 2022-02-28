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На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба

11 04121
На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба
На Росію чекають нові санкції, а на Україну - нова зброя для захисників.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступ на дипломатичному фронті триває

Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших.

Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - наголосив міністр.

Також читайте: РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Україні потрібні ******* установки пво, щоб закрити небо над країною, щоб збивати все, що сюди залітає.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    *****, даже Добкіна порвало
  • Muron
    це гібридна війна, хай знають, що і в Магадані не сховаються
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