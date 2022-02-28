Путін ховається в бункері, ймовірно на Уралі, - МВС

Є відомості, що глава Кремля Володимир Путін останнім часом знаходиться в бункері на Уралі.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ.

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"5-й день поспіль Путін знаходиться в своєму бункері на Уралі... Те, що він в бункері - це 100%. За певними даними, він на Уралі зараз знаходиться. І це підтверджують як багато наших російських колег-аналітиків, журналістів і т.д., так і про це говорять певні відомості з відповідних відомств", - зазначив Денисенко.

За його словами, в цьому випадку Путін ховається, тому що боїться реакції свого оточення і еліт.

"Останні 2 роки він просидів у бункері, бо боявся бути зараженим смертельним вірусом коронавірусу. Тепер у нього нова параноя. Тепер він, розуміючи, що авантюра з українською війною не вдається, він, будучи параноїком по життю, починає ховатися і боятися абсолютно всього", - прокоментував Денисенко.

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