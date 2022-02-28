З початку доби війська РФ обстріляли щонайменше 9 населених пунктів на Донеччині, є загиблий, - голова ОДА Кириленко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він у повідомив у фейсбуці.
Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше 9 населених пунктів:
— у Зоряному загинула людина і пошкоджено будинок;
— у Новомихайлівці пошкоджено 8 будинків, постраждалих немає;
— Опитне знеструмлено через влучання у високовольтну лінію;
— Тоненьке, Водяне і Сєверне знеструмлені через обстріл;
— у Водяному також пошкоджено будинок, постраждалих немає;
— пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища іде бій;
— біля Світлодарська прилетіла касета Градів, жертв немає;
— обстріляно Калинівку, пошкоджено 1 будинок.
Разом з ДСНС продовжується евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора — близько трьох тисяч", - написав він.
"Із однозначно позитивних новин: захисники України збили російський літак, який два дні бомбардував Маріуполь і Сартану. Літак піде на брухт, пілот — на перегній для українського чорнозему", - додав він.