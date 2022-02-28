З початку доби війська РФ обстріляли щонайменше 9 населених пунктів на Донеччині, є загиблий, - голова ОДА Кириленко

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з початку понеділка російські війська обстріляли щонайменше дев'ять населених пунктів, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він у повідомив у фейсбуці.

Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше 9 населених пунктів:

— у Зоряному загинула людина і пошкоджено будинок;

— у Новомихайлівці пошкоджено 8 будинків, постраждалих немає;

— Опитне знеструмлено через влучання у високовольтну лінію;

— Тоненьке, Водяне і Сєверне знеструмлені через обстріл;

— у Водяному також пошкоджено будинок, постраждалих немає;

— пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища іде бій;

— біля Світлодарська прилетіла касета Градів, жертв немає;

— обстріляно Калинівку, пошкоджено 1 будинок.

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Разом з ДСНС продовжується евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора — близько трьох тисяч", - написав він.

"Із однозначно позитивних новин: захисники України збили російський літак, який два дні бомбардував Маріуполь і Сартану. Літак піде на брухт, пілот — на перегній для українського чорнозему", - додав він.





