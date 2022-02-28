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Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці

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Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці
Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.

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48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.

Яхта стояла на іспанському острові Майорці, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти

У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і що якби мав другий шанс, то зробив би так само.

Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні.

"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.

Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
    Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0

    Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

    Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.

    Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

    Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.

    Кричать "Путин *****" не возбраняется.

    Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

    Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

    Юрий ГУДЫМЕНКО
  • Nadezhda Mezentseva
    Ukrainian sailor tried to sink Russian's yacht
  • Запорізький козак
    Не треба топити. Все рівно її конфіскують на користь України
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