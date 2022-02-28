Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.
48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.
Яхта стояла на іспанському острові Майорці, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти
У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і що якби мав другий шанс, то зробив би так само.
Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні.
"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.
Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.