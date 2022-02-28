На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова "Енергоатому" Котін

Переміщення російських загарбників, яке загрожує обстрілами біля українських атомних об'єктів, становить колосальну небезпеку для всього світу, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Його відеозвернення опубліковано на сайті "Енергоатому" 27 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Основним питанням для нас, безумовно, є безпечна експлуатація наших атомних енергоблоків. І ми впевнено вирішуємо це завдання, незважаючи на російську агресію проти нашої держави. У той же час є ризики – переміщення загарбників біля наших атомних об'єктів. І це вже така ситуація, яка може виводити з-під контролю роботу атомних блоків, якщо будуть обстріли поблизу або безпосередньо в їхньому напрямку", – сказав він у відеозверненні, розміщеному на сайті "Енергоатому" в неділю пізно ввечері.

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Котін зазначив, що Україна забезпечує охорону своїх об'єктів, на їхній території вжито всіх необхідних заходів безпеки, але для гарантій безпеки потрібна відсутність "будь-яких загроз із боку загарбників, які зараз знаходяться на території України".



"Треба сказати, що ядерні об'єкти – це не іграшки, це дуже великий технологічно складний об'єкт. І робота цих об'єктів повинна забезпечуватися без загроз. Це питання не тільки України, а й МАГАТЕ, міжнародних організацій, питання міжнародної безпеки", – наголосив Котін.



Він зазначив, що Україна втратила контроль над зоною відчуження, і це вже спричинило негативні наслідки.



"Там важка техніка, там бомбометання, вибухи, це викликає те, що радіоактивні речовини у ґрунті виходять у вигляді пилу й підвищується радіоактивний фон. І в нас є інформація, що у 5–15 разів підвищується фон на ділянках, де зараз перебуває російська та білоруська техніка", – пояснив голова "Енергоатому".



Він також наголосив, що держпідприємство зараз стабільно виробляє електроенергію і сприяє стійкості енергосистеми України в умовах роботи в ізольованому режимі. "Енергоатом" працює дев'ятьма енергоблоками із 15 наявних і має резерв 3 тис. МВт, "які, якщо буде потрібно, ми зможемо додати".

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"І ми повністю балансуємо енергосистему в ізольованому режимі", – зазначив Котін.