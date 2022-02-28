На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова "Енергоатому" Котін
Його відеозвернення опубліковано на сайті "Енергоатому" 27 лютого, передає Цензор.НЕТ.
"Основним питанням для нас, безумовно, є безпечна експлуатація наших атомних енергоблоків. І ми впевнено вирішуємо це завдання, незважаючи на російську агресію проти нашої держави. У той же час є ризики – переміщення загарбників біля наших атомних об'єктів. І це вже така ситуація, яка може виводити з-під контролю роботу атомних блоків, якщо будуть обстріли поблизу або безпосередньо в їхньому напрямку", – сказав він у відеозверненні, розміщеному на сайті "Енергоатому" в неділю пізно ввечері.
Котін зазначив, що Україна забезпечує охорону своїх об'єктів, на їхній території вжито всіх необхідних заходів безпеки, але для гарантій безпеки потрібна відсутність "будь-яких загроз із боку загарбників, які зараз знаходяться на території України".
"Треба сказати, що ядерні об'єкти – це не іграшки, це дуже великий технологічно складний об'єкт. І робота цих об'єктів повинна забезпечуватися без загроз. Це питання не тільки України, а й МАГАТЕ, міжнародних організацій, питання міжнародної безпеки", – наголосив Котін.
Він зазначив, що Україна втратила контроль над зоною відчуження, і це вже спричинило негативні наслідки.
"Там важка техніка, там бомбометання, вибухи, це викликає те, що радіоактивні речовини у ґрунті виходять у вигляді пилу й підвищується радіоактивний фон. І в нас є інформація, що у 5–15 разів підвищується фон на ділянках, де зараз перебуває російська та білоруська техніка", – пояснив голова "Енергоатому".
Він також наголосив, що держпідприємство зараз стабільно виробляє електроенергію і сприяє стійкості енергосистеми України в умовах роботи в ізольованому режимі. "Енергоатом" працює дев'ятьма енергоблоками із 15 наявних і має резерв 3 тис. МВт, "які, якщо буде потрібно, ми зможемо додати".
"І ми повністю балансуємо енергосистему в ізольованому режимі", – зазначив Котін.