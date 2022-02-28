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Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних

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Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних
У Білорусі будуть проводитися навчання, в яких задіють військовозобов'язаних. Підготовка триватиме п'ять днів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Заявлено, що навчання проходитимуть з 1 по 4 березня.

"Повідомляється, що будуть проведені теоретичні та практичні заходи з посадовими особами, а також перевірка запасів продовольства", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Виталий Харитонов f2132970
    Еще один ***** "ученисты".
    Вам видосов с рашкинскими "учениками" мало *****?
  • Ksenia VB
    От суки...
    Невже не можна отак всім зібратись і скинути бацьку ?
    Що ви як барани живете ?
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    ***** усатое
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