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Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"

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Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"
Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

В Єлисейському палаці повідомили, що розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.

За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього".

Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції

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Топ коментарі

  • Руслан Фнтонь
    Можете будь ласка не писати шо там путін запевняє/обіцяє? Вже сил нема слухати цю брехлтву суку
  • Yaroslav Kozachok
    П издить
  • olele
    Мантелепа@WilnoLwiw

    🔴УВАГА !!!

    12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
    Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
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