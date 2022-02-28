Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"

Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

В Єлисейському палаці повідомили, що розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.

За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього".

Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції

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