Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"
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Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
В Єлисейському палаці повідомили, що розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.
За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього".
Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".
Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції