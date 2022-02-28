Швейцарія, попри нейтралітет, заморозить активи Путіна

Швейцарія заморозить російські активи, включно з активами президента Володимира Путіна, відкидаючи свою давню традицію нейтралітету.

Про це в своєму Twitter написала The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Країна є улюбленим місцем для російських грошей, - вказує видання.

Як пише видання Tribune de Geneve з посиланням на членкиню Федеральної ради Карін Келлер Саттер, Швейцарія заморожує активи президента РФ Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ці санкції набувають чинності негайно. Наближеним до Путіна та російським олігархам заборонено в'їзд в державу.

"Напад Росії на Україну неприйнятний з точки зору міжнародного права, неприйнятний з політичної точки зору, неприйнятний з точки зору моралі", — заявив президент країни Ігнаціо Кассіс, повідомляє Суспільне.

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Він додав, що Федеральна рада розглянула питання санкцій з точки зору дотримання нейтралітету, але "грати в гру агресора — це не нейтрально". Швейцарія також доставить Україні 25 тонн гуманітарної допомоги.

За підсумками позачергової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 27 лютого Євросоюз вирішив надати Україні летальну зброю на загальну суму 450 мільйонів євро та ще 50 мільйонів євро на нелетальні постачання.