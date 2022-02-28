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Макрон доручив провести повну інвентаризацію фінансових активів, яхт і нерухомості російських олігархів

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Макрон доручив провести повну інвентаризацію фінансових активів, яхт і нерухомості російських олігархів
Уряд Франції заявив про готовність конфіскувати у російських олігархів усі їхні активи, що знаходяться на території країни, повідомив у понеділок міністр фінансів Брюно Ле Мер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише RFI.

"Ми [...] встановимо всіх російських діячів, які мають активи у Франції й можуть бути додані до європейських санкційних списків через їхню близькість до російської влади, а також підготуємо юридичні інструменти для арешту всіх цих активів", — сказав Ле Мер.

За його словами, президент Франції Емманюель Макрон доручив провести "повну інвентаризацію фінансових активів, нерухомості, яхт, автомобілів класу люкс, що належать росіянам, які потрапили під європейські санкції".

Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ввів нові фінансові санкції проти Росії, її керівництва (включно з Путіним) та осіб, близьких до Кремля, заморозивши їхні європейські активи та заборонивши в'їзд на свою територію.

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Топ коментарі

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Так все российские олигархи - это кошельки путина. Это все знают. Их шманать - святое дело.
  • Jimmy Hill
    Кацапы вы попали , и это только начало
  • Nothing Special
    Не шукай усюди зради. Основні сили захищають столицю. Цей шлях краще тимчасово здати, аніж загнати хлопців у котли.
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