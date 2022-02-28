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Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Щойно Президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр -міністром України Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву", - написав він.

"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!", - додав Сібіга.

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Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі 02
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Топ коментарі

  • Руслан Фнтонь
    Зеля виріс на очах. Не голосував, дико хейтив. Зара найбільший респект! Так тримати Ненько Україно!
  • Muron
    Порох його в бік не штуркав? Тепер чекаємо на гасло від Зеленського: Армія, Мова, Віра!
  • Andriy
    Я теж. Вважав його клоуном і наркоманом. Я так ніколи не помилявся. І я визнаю це. Зараз він - класний Президент! Бажаю йому удачі!
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