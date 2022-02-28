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За даними розвідки окупаційні війська РФ незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет, - пресцентр ООС

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За даними розвідки окупаційні війська РФ незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет, - пресцентр ООС
За оперативними даними української розвідки окупаційні війська РФ незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативними даними української розвідки окупаційні війська Російської Федерації незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет. Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення. Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави. Таким чином ворожі російські сили інформаційної протидії намагаються зломити дух опору нашого народу, та примусити українців до припинення опору.

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Наголосимо, що станом на п’ятий день війни путинські орди не змогли виконати жодного поставленого перед ними завдання. Незважаючи на люті бомбардування, злодійства російських диверсійних груп Україна продовжує чинити опір", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Уже заглушили 5000, еще хотят.
  • ьля
    ну от, мало їм було зсу, тероборони, так ще і диванні війська хочуть розлютити. камікадзе якісь.
  • Папєрєднік
    Поб'ємо їхні глушилки як і все інше
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