Щоб підтримати армію, Україна випускатиме військові облігації
Про це повідомила пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Основні умови військових ОВДП наступні:
• номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
• строк обігу – 1 рік;
• ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.
"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи," - сказав Сергій Марченко, Міністр фінансів України.