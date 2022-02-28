НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною та зазначив що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для NBC News.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив Столтенберг .

За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".

Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб цей конфлікт не переріс у війну в Європі.

Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

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