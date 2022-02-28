96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів знищили під Лебедином
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Під Лебедином було знищено колону ворожої техніки, включаючи "гради".
Про це повідомила кореспондент 1+1 під час прямого включення, повідомляє Цензор.НЕТ. Подія сталась увечері.
"96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.
Вона додала "це була заправочна база росіян".
Також були знищені позиції "градів" навколо Сум.
За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто суне ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".