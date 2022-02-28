Велика Британія заборонила захід до своїх портів суден, пов'язаних із РФ

Влада Великої Британії у зв'язку з агресією проти України ухвалила рішення заборонити суднам, пов'язаним із РФ, захід до британських портів, ідеться у заяві глави Мінтрансу Великої Британії Гранта Шепсса.

"У цих умовах Міністерство транспорту не вважає належним для російських суден продовжувати заходити до портів Сполученого Королівства", - наголошується у документі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до заяви, портам не слід пускати судна, якими володіє РФ, які вона фрахтує, а також які використовують будь-які особи, пов'язані з Росією.

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Йдеться також про судна, які ходять під російським прапором або які зареєстровані в РФ. Крім того, під дію заборони підпадають судна, якими володіють або які використовують особи із санкційного списку.

Раніше Велика Британія закрила повітряний простір для російських літаків, Росія вжила аналогічних заходів у відповідь.