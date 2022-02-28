Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну
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Шведський виробник вантажівок AB Volvo припинив усе своє виробництво та продаж у Росії через напад на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
28 лютого у компанії заявили про припинення випуску автомобілів у Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зазначається, що Volvo Group генерує приблизно 3% своїх продажів у Росії та має один завод у країні.
"Тепер ми маємо трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - заявив представник компані.
Він додав, що заходи будуть застосовуватися до подальшої інформації.