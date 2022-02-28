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Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну

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Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну
Шведський виробник вантажівок AB Volvo припинив усе своє виробництво та продаж у Росії через напад на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

28 лютого у компанії заявили про припинення випуску автомобілів у Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зазначається, що Volvo Group генерує приблизно 3% своїх продажів у Росії та має один завод у країні.

"Тепер ми маємо трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - заявив представник компані.

Він додав, що заходи будуть застосовуватися до подальшої інформації.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ШВЕДАМ-РЕСПЕКТ...
  • Владислав Изюмский
    На Лаврове?
  • Maxim Ak-Murza
    ***** таки вЯЯликий стратех-геополитик. Швеция впервые за 80 лет поставляет вооружение в воюющую страну. Швейцария, мать всех нейтралитетов, тихо просидевшая всю Вторую Мировую, ни разу не пикнувшая против нацистов, присоединается к санкциям против страны-помойки. Дикари, кто вас еще не пнул? Вас, зверей, даже Талибан (!!!!!) попросил мирно закончить войну против Украины!
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