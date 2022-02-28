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"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією

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"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією
Під час першого раунду переговорів на Прип'яті сторони визначили "низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

Про це за наслідками переговорів повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було припинення бойових дій на території України.

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"Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", - сказав він.

"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - сказав Подоляк.

"На другому раунді переговорів ці теми матимуть конкретну практику розвитку", - додав радник голови ОП.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Та хтож їм дозволить.
  • буков
    Ну хоч не капітулювали.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ТЕКСТ ЯКОСЬ ПО ДЄБІЛЬНОМУ НАПИСАН: "ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ". МОЖЕ ТРЕБА БУЛО: "ПРИПИНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ"? ВСЕ Ж ТАКИ ПОДОЛЯК ДЄБІЛ!
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