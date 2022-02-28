Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати, - міністр фінансів Марченко

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, Міністерство фінансів і підпорядковані йому держоргани - Державна податкова, митна служби, Держказначейство та Державна аудиторська служба – функціонують у режимі воєнного часу 24 години на добу сім днів на тиждень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Міністрество фінансів і органи підпорядковані Мінфіну (Казначество, Податкова, Митниця, Аудит служба) працюють у режимі воєнного часу. Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють всі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати", – написав Марченко у Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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