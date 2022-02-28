Росіяни вдарили ракетою по Броварах, можливо, "Іскандером". Є поранені. ВIДЕО

По околицях Броварів російським агресором було завдано удару, можливо, балістичною ракетою.

Про це повідомили в ефірі каналу 1+1 з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що наліт ворожої авіації здійснено на околиці Броварів. 6 людей були поранені, один з них помер. Ворог знову атакував військову частину, де знаходиться радіо-локаційний центр, як і в перший день війни. Тоді теж загинула одна людина.

Містян просять залишатись в укриттях.