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Росіяни вдарили ракетою по Броварах, можливо, "Іскандером". Є поранені. ВIДЕО

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По околицях Броварів російським агресором було завдано удару, можливо, балістичною ракетою.

Про це повідомили в ефірі каналу 1+1 з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що наліт ворожої авіації здійснено на околиці Броварів. 6 людей були поранені, один з них помер. Ворог знову атакував військову частину, де знаходиться  радіо-локаційний центр, як і в перший день війни. Тоді теж загинула одна людина.

Містян просять залишатись в укриттях.

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Топ коментарі

  • Serhios Bond 5ae25a76
    Твари,лупить по мирному населению своими хвалёными "искандерами",подонки конченные.
  • Gabriel S_Y
    вот вам и переговоры
  • Гыг с Вами
    Пані депутатка

    Ми живемо в час, коли:
    - МВС публікує рецепт коктейлю Молотова
    - СБУ просить робити кібератаки на россайти
    - УГКЦ постить фотку за матюками
    - папа Римський і Талібан просять путіна зупинити війну
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