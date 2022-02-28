Окупанти на Сумщині залишили техніку та йдуть пішки до кордону РФ. ВIДЕО

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо. Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.

"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.

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