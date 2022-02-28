Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови й вступив до ЗСУ

56-річний футбольний тренер Юрій Вернидуб, який очолює клуб "Шериф" у Молдові, повернувся до рідного Запоріжжя та вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомляє "Брутальний футбол", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну", - розповів він.

За словами Вернидуба, в клубі ще не знають про його рішення.

"Сьогодні планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі стосовно ситуації, яка склалася. Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє", - вважає Вернидуб.

Тренер розказав, що керівництво "Шерифа" пропонувало йому перевезти всю свою сім’ю до Молдови.

"Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі", - підсумував він.