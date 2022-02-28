Війська РФ уже на підступах до Миколаєва. Їдуть двома шляхами

На Миколаїв двома напрямками їдуть війська РФ.

Про це у відеозверненні заявив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуйтеся, сьогодні йдуть орки, нападають - велика колона техніки по двом напрямкам вже на підході", - сказав він.

Кім закликав чоловіків готуватися.

"Палити їх чим завгодно, жінки вдома. Вони боягузи, коли бачать опір - зразу тікають. Дивимось, зустрічаємо", - заявив голова ОВА.

"Виходьте, мужики, давайте ми наваляємо", - підсумував він.

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