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Війська РФ уже на підступах до Миколаєва. Їдуть двома шляхами

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Війська РФ уже на підступах до Миколаєва. Їдуть двома шляхами
На Миколаїв двома напрямками їдуть війська РФ.

Про це у відеозверненні заявив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуйтеся, сьогодні йдуть орки, нападають - велика колона техніки по двом напрямкам вже на підході", - сказав він.

Кім закликав чоловіків готуватися.

"Палити їх чим завгодно, жінки вдома. Вони боягузи, коли бачать опір - зразу тікають. Дивимось, зустрічаємо", - заявив голова ОВА.

"Виходьте, мужики, давайте ми наваляємо", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Тримайтеся
    Це агонія *****
    Ми переможемо
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Yevhen Tarnavskyi
    Час зараз працює на Україну. Треба вистояти.
  • Владимир Николенко 123e1460
    Херсон український,тактика обходу міст.жопа для кацапів.******* останні резерви.
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