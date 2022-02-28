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ФІФА та УЄФА залишили Росію без великого футболу

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ФІФА та УЄФА відсторонила збірні та клуби Росії з футболу від участі у всіх змаганнях під своїми егідами.

Про це йдеться в рішенні організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після первинних рішень, прийнятих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди -чи то національні команди чи клубні - будуть відсторонені від участі в обох змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Рішення ухвалили у понеділок на Бюро Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА, відповідно.

"Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми" - йдеться в заяві.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Пойман мэр Купянска, сдавший город российской армии, - об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
  • Rhodesian
    РуССкий футбол, иди *****! (с) УЕФА/ФИФА
  • Перехватчик
    Кубок "таежных чемпионов" ждет вас
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