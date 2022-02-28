Фінляндія поставить Україні 2.5 тис гвинтівок, 150 тис набоїв і 1.5 тис протитанкових одиниць

Фінляндія змінила свою політику та вирішила надати Києву збою та боєприпаси.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє Reuters.

Скандинавська держава відправить Україні 2 500 гвинтівок, 150 000 боєприпасів, 1 500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продовольчих пакетів.

"Протитанкова зброя може бути використана для боротьби з бронетехнікою", - повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

Це рішення означає зміну політики для Фінляндії, яка зберігала нейтральний статус з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку вона орендувала на півдні Фінляндії.

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