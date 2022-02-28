Через удари росіян у Василькові, Білій Церкві та селі Калинівка зруйновані будинки
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Унаслідок ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка зруйновані кілька багатоповерхівок.
Про це Громадському повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Приблизно о 19:10 унаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування п'ятиповерхового гуртожитку і двох п’ятиповерхових житлових будинків.
Для надання допомоги щодо гуртожитку в Білій Церкві спрямували три одиниці техніки рятувальників. У Василькові та Калинівці підрозділи ДСНС не залучали через обстріли.