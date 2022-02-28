Через удари росіян у Василькові, Білій Церкві та селі Калинівка зруйновані будинки

Унаслідок ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка зруйновані кілька багатоповерхівок.

Про це Громадському повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Приблизно о 19:10 унаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування п'ятиповерхового гуртожитку і двох п’ятиповерхових житлових будинків.

Для надання допомоги щодо гуртожитку в Білій Церкві спрямували три одиниці техніки рятувальників. У Василькові та Калинівці підрозділи ДСНС не залучали через обстріли.