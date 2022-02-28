Новини

Резніков пропонує російським солдатам здаватись за 5 мільйонів компенсації, інакше - смерть

33 823235
Резніков пропонує російським солдатам здаватись за 5 мільйонів компенсації, інакше - смерть
Міністр оборони Олексій Резніков пропонує російським содатам 5 мільйонів рублів компенсації, за те що вони здадуться і відмовляться воювати проти України.

Про це міністр заявив у своєму зверненні у понеділок увечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що за 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдат та офіцерів ворога опинилися у полоні.

"Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї", - вказав міністр.

"Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть! Для України людське життя – найвища цінність. Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав Резніков.

Читайте також: Вас на#бали. Ви тут помрете. А ми обов'язково переможемо, - Марків звернувся до окупантів. ВIДЕО

Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.

"Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя.Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде! Слава Україні!", - написав міністр

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • cimbitep
    а не жирно рашистскому мясу будет?
  • Roman Rjevskiy


    Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ


    28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18

    Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

    "Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
  • MrC
    Та тож рублями, приедет будет курс 1 000 000 за бакс)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини